Оновити дані про зареєстроване місце проживання можна онлайн: у Дії запустили нову послугу
Відтепер помилки у реєстрі про зареєстроване місце проживання можна виправити онлайн у Дії. Також можна оновити ці дані про дитину
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Запускаємо на порталі Дія нову послугу - онлайн зможете актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків", - написав Федоров.
Оновити дані про реєстрацію потрібно, у таких випадках: не вдається замовити витяг про місце проживання в Дії, у витягу неактуальні дані, немає місця проживання в паспорті в Дії або неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.
Також оновити ці дані можна про дитину. Михайло Федоров наголосив, що це не зміна зареєстрованого місця проживання, а оновлення даних про нього.
Наразі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва.
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