Оновити дані про зареєстроване місце проживання можна онлайн: у Дії запустили нову послугу

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Запускаємо на порталі Дія нову послугу - онлайн зможете актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків", - написав Федоров.

Оновити дані про реєстрацію потрібно, у таких випадках: не вдається замовити витяг про місце проживання в Дії, у витягу неактуальні дані, немає місця проживання в паспорті в Дії або неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

Також оновити ці дані можна про дитину. Михайло Федоров наголосив, що це не зміна зареєстрованого місця проживання, а оновлення даних про нього.

Наразі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва.