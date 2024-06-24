Не лише шлюб: у Дії тестують послуги актових записів про народження, розлучення та зміну імені
У Дії запустили бета-тестування додавання свідоцтв про народження, одруження, розлучення та зміну імені
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Більше не доведеться переривати шухляди, щоб знайти свідоцтва, коли підтверджуєте зміну прізвища, працевлаштовуєтесь. Або забираєте посилку дружини на Укрпошті. Кілька кліків у застосунку — і показали свідоцтво про шлюб", - зазначили розробники.
Там також спростили процес додавання в Дію свідоцтва про народження дитини. Документ підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів.
"Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини. Й абсолютно не важливо, скільки років вашій малечі — 3 чи 23", - йдеться у повідомленні.
Долучитися до бета-тесту можна за умов, якщо громадяни України віком старше за 14 років і має верифікований податковий номер.
- Україна стала першою країною у світі, яка тестує одруження у форматі онлайн. Цими вихідними у Дії так побралися перші три пари.
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