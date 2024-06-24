Шлюб онлайн: у Дії одружилися перші пари

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.

Одружитися онлайн можна через Дію.

"Подружжям, яке сказало омріяне цифрове «Так», стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних і поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифрі наголошують, що першочергово сервіс створювали для пар, які перебувають на відстані через війну. Щоправда Світлана і Роман вирішили випробувати інновації першими та одружитися в Дії, хоч і були поруч у день весілля.

На бета-тест сервісу вже зареєструвалися 2 500 пар. У міністерстві кажуть, що тестування минає успішно, і вже скоро одружитися онлайн за кілька кліків зможуть усі українці.

Довідка: Сервіс у Дії розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством "Національні інформаційні системи", цифровим ДРАЦСом, Державною міграційною службою, АТ "Укрпошта" за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером виступила компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.