Шлюб онлайн: у Дії одружилися перші пари
Україна стала першою країною у світі, яка тестує одруження у форматі онлайн. Цими вихідними так побралися перші три пари
Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.
Одружитися онлайн можна через Дію.
"Подружжям, яке сказало омріяне цифрове «Так», стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних і поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифрі наголошують, що першочергово сервіс створювали для пар, які перебувають на відстані через війну. Щоправда Світлана і Роман вирішили випробувати інновації першими та одружитися в Дії, хоч і були поруч у день весілля.
На бета-тест сервісу вже зареєструвалися 2 500 пар. У міністерстві кажуть, що тестування минає успішно, і вже скоро одружитися онлайн за кілька кліків зможуть усі українці.
Довідка: Сервіс у Дії розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством "Національні інформаційні системи", цифровим ДРАЦСом, Державною міграційною службою, АТ "Укрпошта" за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером виступила компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.
- 6 лютого віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповідав, що скоро в Дії можна буде дистанційно одружитися по відео.
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