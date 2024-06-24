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Шлюб онлайн: у Дії одружилися перші пари

24 червня, 2024 понедiлок
15:54
Технології Одруження через скайп

Україна стала першою країною у світі, яка тестує одруження у форматі онлайн. Цими вихідними так побралися перші три пари

Зміст

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.

Одружитися онлайн можна через Дію.

"Подружжям, яке сказало омріяне цифрове «Так», стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних і поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифрі наголошують, що першочергово сервіс створювали для пар, які перебувають на відстані через війну. Щоправда Світлана і Роман вирішили випробувати інновації першими та одружитися в Дії,  хоч і були поруч у день весілля.

На бета-тест сервісу вже зареєструвалися 2 500 пар. У міністерстві кажуть, що тестування минає успішно, і вже скоро одружитися онлайн за кілька кліків зможуть усі українці.

Довідка: Сервіс у Дії розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством "Національні інформаційні системи", цифровим ДРАЦСом, Державною міграційною службою, АТ "Укрпошта" за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером виступила компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.

  • 6 лютого віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповідав, що скоро в Дії можна буде дистанційно одружитися по відео.
Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Дія
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