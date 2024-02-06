У Дії запустять онлайн-шлюб: можна буде одружитися дистанційно по відео

Про це він розповів у етері телемарафону.

"Ми плануємо запустити онлайн-шлюб, можна буде просто одружитися в Дії по відео, це буде також досить технологічно. Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу і це буде унікальне також для всього світу", - сказав Федоров.

Також він зазначив, що зокрема це дозволить дистанційно одружуватись українським військовим.

"Це як завжди буде супер безпечно зроблено, точно люди, які подають заявку, вони й будуть одружуватися, тобто є кілька етапів верифікації", - зазначив міністр.

Окрім цього він проанонсував, що у лютому Дія відкриє код: "Не планується ні повісток, ні виборів, планується відкрити код в лютому місяці, це з точки зору відкритості, прозорості та технологічності взагалі дуже важливий крок, ми над ним довго працювали, в Дії буде відкритий код, тобто розробники з усього світу зможуть подивитись як функціонує Дія".

Також скоро в державному застосунку має з’явитися кабінет пацієнта "щоб люди могли швидко отримувати інформацію про час запису до лікаря, інформацію під час запису, про рецепти і так далі". А ще розмитнення авто.

"Розмитнення авто, думаю, що найближчими днями буде голосування у Верховній Раді, в першому читанні законопроєкту про розмитнення, якщо законопроєкт про розмитнення буде прийнятий, ми досить швидко зможемо запустити цю послугу. Це сотні мільйонів доларів економії і не буде зловживань на розмитненні і взагалі це перший крок в цифрові трансформації митниці завдяки Дії", - заявив Михайло Федоров.

Нині у розробці Дії послуги для ветеранів та можливість отримати у застосунку свідоцтво про шлюб.