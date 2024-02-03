В Україні стартував фінал Нацвідбору Євробачення-2024: де дивитися трансляцію

Про це інформує Еспресо.TV.

Трансляція розпочалася о 18:00.

Цьогоріч Нацвідбір Євробачення-2024 можна переглянути на телеканалі "Суспільне Культура", сайті "Суспільне Культура", на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна", на сайті Євробачення в Україні, у застосунку "Дія" і розпочнеться о 18:00. На офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу український фінал Нацвідбору транслюватимуть вперше.

Ведучими стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний голос "Євробачення в Україні" Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак. Бекстейдж вестиме ведуча Анна Тульєва.

За право представляти Україну змагатимуться одинадцять фіналістів:

YAKTAK — "Lalala"

INGRET — "Keeper"

NAZVA — "Slavic English"

ANKA — "Палала"

Drevo — "Endless chain"

alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"

MÉLOVIN — "DREAMER"

SKYLERR — "Time is running out"

Ziferblat — "Place I Call Home"

YAGODY — "Tsunamia"

NAHABA — "GLASSS"

Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на Євробаченні-2024, визначать за результатами голосування журі й глядачів. Судитимуть конкурс Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

Євробачення-2024: усе, що відомо на цей момент

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали – 7 та 9 травня.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.

Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.