В Україні стартував фінал Нацвідбору Євробачення-2024: де дивитися трансляцію
Увечері суботи, 3 лютого, в Україні розпочався фінал Національного відбору Євробачення-2024
Про це інформує Еспресо.TV.
Трансляція розпочалася о 18:00.
Цьогоріч Нацвідбір Євробачення-2024 можна переглянути на телеканалі "Суспільне Культура", сайті "Суспільне Культура", на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна", на сайті Євробачення в Україні, у застосунку "Дія" і розпочнеться о 18:00. На офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу український фінал Нацвідбору транслюватимуть вперше.
Ведучими стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний голос "Євробачення в Україні" Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак. Бекстейдж вестиме ведуча Анна Тульєва.
За право представляти Україну змагатимуться одинадцять фіналістів:
- YAKTAK — "Lalala"
- INGRET — "Keeper"
- NAZVA — "Slavic English"
- ANKA — "Палала"
- Drevo — "Endless chain"
- alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"
- MÉLOVIN — "DREAMER"
- SKYLERR — "Time is running out"
- Ziferblat — "Place I Call Home"
- YAGODY — "Tsunamia"
- NAHABA — "GLASSS"
Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на Євробаченні-2024, визначать за результатами голосування журі й глядачів. Судитимуть конкурс Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.
Євробачення-2024: усе, що відомо на цей момент
68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали – 7 та 9 травня.
Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.
Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.
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