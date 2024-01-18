Євробачення-2024: Україна стала головним фаворитом букмекерів

Такі дані зʼявились на сайті Eurovision world.

Букмекери оновили прогнози щодо імовірного переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Тепер фаворитом став учасник від України, імʼя якого поки не визначено. Представника оберуть 3 лютого під час фіналу Національного відбору.

На другому місці опинився співак з Великої Британії Оллі Александер, більш відомий як соліст і клавішник гурту Years & Years. Наразі це єдиний артист із першої пʼятірки фаворитів, імʼя якого відомо. Оллі Александер посідав першу сходинку протягом місяця.

Оллі шестиразово номінувався на премію Brit Awards, а також був номінований на премію Британської телевізійної академії і премію Critics' Choice Television Award за найкращу чоловічу роль. Він відомий також за роллю у драматичному серіалі "Це гріх" (It's a Sin).

На третій сходинці залишається, як і раніше, Італія, на 4-й - країна-господарка Євробачення-2024 Швеція.

Ізраїль, який тривалий час тримався на першому місці, залишається з минулого тижня на 5-ій позиції. Це може бути повʼязане зокрема і з тим, що понад 1400 фінських професійних музикантів звернулися до громадського мовника Yle з вимогою повпливати на Європейську мовну спілку, щоб та заборонила Ізраїлю брати участь у конкурсі через нібито "воєнні злочини" в Газі. Загалом наростає тенденція до несхвалення участі країни у пісенному конкурсі цьогоріч.

Фото: скриншот з eurovisionworld.com

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.



