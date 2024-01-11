Понад 1400 фінських музичних діячів вимагають виключити Ізраїль із Євробачення через війну з ХАМАС

Про це пише BBC.

Зазначається, що, якщо Ізраїль не буде виключений із конкурсу, автори петиції хочуть, щоб громадський мовник Yle відкликав заявку Фінляндії з Євробачення.

Один з авторів петиції Лукас Корпелайнен заявив, що для Ізраїлю неприйнятно "брати участь у пісенному конкурсі Євробачення, щоб покращити свій імідж". Серед підписантів також є фінські художники Олаві Уусівірта, Paleface та Аксель Енстрьом, які представляли країну на конкурсі 2011 року.

Музиканти звинувачують Yle у подвійних стандартах на тій підставі, що її представники одними з перших закликали виключити з Євробачення Росію після того, як вона напала на Україну.