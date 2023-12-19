Організатори Євробачення-2024 показали, як виглядатиме сцена у Мальме
На Мальме Арені поєднають рухливі світлодіодні куби, LED підлогу та сценічні технології, а саму сцену у формі хреста розмістять посеред глядацької зали
Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення.
Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення. Згідно з макетами, на Євробаченні-2024 поєднають рухливі світлодіодні куби, LED-освітлення підлоги, відеографіку та сценічні технології, щоб створюватиме дивовижні варіації на Арені.
Сцену побудують у формі хреста і розмістять посередині Арени таким чином, що глядачі будуть навколо неї. За задумом дизайнерів, це створить унікальну можливість спостерігати за шоу з усіх боків, адже сцена буде розташована в центрі.
Авторами концепції стали художник-постановник Флоріан Відер та дизайнер зі світла та екрану Фредрік Стормбі.
"Ми з великою гордістю представляємо наше бачення дизайну сцени та освітлення для пісенного конкурсу Євробачення-2024. Ми ще не бачили нічого подібного на Євробаченні, і ця концепція дає нам безмежні можливості створювати унікальні простори та вираження як для артистів-конкурсантів, так і для шоу відкриття, і шоу в інтервал-актах. Творіння Флоріана та Фредріка просто фантастичне, і буде дуже захопливо побачити кінцевий результат!", - сказала виконавча продюсерка Ебба Адіельссон.
Над сценою розмістять монументальну відеоінсталяцію та світло, які також будуть використані артистами під час їхніх виступів.
Наразі у фінал Нацвідбору пройшли 10 виконавців: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.
68-й пісенний конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Наразі відомі 10 фіналістів Нацвідбору, за ще одного можна проголосувати у "Дії".
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