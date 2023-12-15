Почалося голосування за 11-го учасника Нацвідбору на Євробачення: за нього можна проголосувати в "Дії"
З 15 до 21 грудня у "Дії" буде активне описування, де українці можуть обрати 11-го фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024
Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначається, що взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років.
Для цього потрібно:
- зайти в застосунок "Дія"
- в розділі "Послуги" обрати "Опитування"
- віддати свій голос за одного з 9 кандидатів
За 11-те місце у фіналі національного відбору змагаються:
- ANKA — "Палала"
- Carpetman — Endless fight
- KARYOTYPE — Sadness
- KRYLATA — Queen
- PARFENIUK — "Серед вітрів"
- SHÉPA — SUPERNOVA
- STASYA — Rika
- SWOIIA — Little Angels
- TESLENKO — Lights go up
Голосувати можна лише один раз, а змінити свій вибір вже буде неможливо.
За результатами опитування сформують рейтинг, але якщо учасник з найбільшою кількістю голосів через вагомі причини не зможе взяти участь у фіналі, до нього пройде наступний за списком претендент, йдеться у повідомленні.
Повний перелік фіналістів оприлюднять до 29 грудня.
За словами голови делегації України на "Євробаченні" Оксани Скибінської, одним з нововведень цьогорічного Національного відбору є запровадження "глядацького вибору".
- Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 опублікували пісні 9 учасників лонглиста, які візьмуть участь у глядацькому голосуванні за місце 11-го фіналіста.
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