Почалося голосування за 11-го учасника Нацвідбору на Євробачення: за нього можна проголосувати в "Дії"

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього потрібно:

зайти в застосунок "Дія" в розділі "Послуги" обрати "Опитування" віддати свій голос за одного з 9 кандидатів

За 11-те місце у фіналі національного відбору змагаються:

ANKA — "Палала"

Carpetman — Endless fight

KARYOTYPE — Sadness

KRYLATA — Queen

PARFENIUK — "Серед вітрів"

SHÉPA — SUPERNOVA

STASYA — Rika

SWOIIA ​​— Little Angels

TESLENKO — Lights go up

Голосувати можна лише один раз, а змінити свій вибір вже буде неможливо.

За результатами опитування сформують рейтинг, але якщо учасник з найбільшою кількістю голосів через вагомі причини не зможе взяти участь у фіналі, до нього пройде наступний за списком претендент, йдеться у повідомленні.

Повний перелік фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

За словами голови делегації України на "Євробаченні" Оксани Скибінської, одним з нововведень цьогорічного Національного відбору є запровадження "глядацького вибору".