Оприлюднені пісні, які боротимуться за вакантне місце в Нацвідборі Євробачення-2024
Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 опублікували пісні 9 учасників лонглиста, які візьмуть участь у глядацькому голосуванні за місце 11-го фіналіста
Пісні зʼявились на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
17 листопада "Суспільне" оголосило десятку виконавців, які стали учасниками Національного відбору. Тоді ж повідомили, що українці шляхом онлайн-голосування зможуть обрати 11-го учасника самостійно з-поміж 10 артистів, які потрапили до лонглиста.
Глядацьке онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу, стало одним з нововведень цьогорічного Нацвідбору. Сьогодні стало відомо, що одна з учасниць - Julia Belei зняла свою кандидатуру з голосування за 11-го учасника через особисті обставини, які унеможливлюють її подальшу участь у відборі.
Тепер список тих, за кого можуть голосувати українці в застосунку "Дія", виглядає так:
ANKA — "Палала"
Carpetman — Endless fight
KARYOTYPE — Sadness
KRYLATA — Queen
PARFENIUK — "Серед вітрів"
SHÉPA — SUPERNOVA
STASYA — Rika
SWOIIA — Little Angels
TESLENKO — Lights go up
Фінал Національного відбору на Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого. Повний список фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня.
Наразі у фінал Нацвідбору пройшли 10 виконавців: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.
68-й пісенний конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
28 серпня Україна підтвердила участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", який відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen. Представника від України оберуть на Національному відборі.
30 серпня розпочався Національний відбір на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".
9 листопада оголосили лонгліст виконавців Національного відбору на "Євробачення-2024"
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