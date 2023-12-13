Оприлюднені пісні, які боротимуться за вакантне місце в Нацвідборі Євробачення-2024

Пісні зʼявились на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

17 листопада "Суспільне" оголосило десятку виконавців, які стали учасниками Національного відбору. Тоді ж повідомили, що українці шляхом онлайн-голосування зможуть обрати 11-го учасника самостійно з-поміж 10 артистів, які потрапили до лонглиста.

Глядацьке онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу, стало одним з нововведень цьогорічного Нацвідбору. Сьогодні стало відомо, що одна з учасниць - Julia Belei зняла свою кандидатуру з голосування за 11-го учасника через особисті обставини, які унеможливлюють її подальшу участь у відборі.

Тепер список тих, за кого можуть голосувати українці в застосунку "Дія", виглядає так:

ANKA — "Палала"

Carpetman — Endless fight

KARYOTYPE — Sadness

KRYLATA — Queen

PARFENIUK — "Серед вітрів"

SHÉPA — SUPERNOVA

STASYA — Rika

SWOIIA ​​— Little Angels

TESLENKO — Lights go up

Фінал Національного відбору на Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого. Повний список фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня.

Наразі у фінал Нацвідбору пройшли 10 виконавців: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.

68-й пісенний конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

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