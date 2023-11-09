Євробачення-2024: оголошено лонгліст претендентів на участь в Національному відборі

Про це повідомляє "Євробачення Україна".

Лонгліст виконавців:

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Зазначається, що наступним етапом Нацвідбору є прослуховування, за результатами якого оберуть не більш ніж 10 фіналістів відбору.

"Серед учасників лонгліста, які не потраплять у список, проведуть онлайн-голосування - учасник, який набере найбільше голосів, теж потрапить у фінал", - додали у повідомленні.