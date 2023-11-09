Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Євробачення-2024: оголошено лонгліст претендентів на участь в Національному відборі

Євробачення-2024: оголошено лонгліст претендентів на участь в Національному відборі

9 листопада, 2023 четвер
11:17
Культура Євробачення 2023

У четвер, 9 листопада, оголосили лонгліст виконавців Національного відбору на "Євробачення-2024"

Про це повідомляє "Євробачення Україна".

Лонгліст виконавців:

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • PARFENIUK
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

Зазначається, що наступним етапом Нацвідбору є прослуховування, за результатами якого оберуть не більш ніж 10 фіналістів відбору.

"Серед учасників лонгліста, які не потраплять у список, проведуть онлайн-голосування - учасник, який набере найбільше голосів, теж потрапить у фінал", - додали у повідомленні.

  • У міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" здобула перемогу шведська виконавиця Loreen. Україна, яку представляв гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel, у фіналі посіла шосту позицію.
  • 7 липня стало відомо, що Євробачення-2024 проведуть у шведському Мальме. Це місто прийматиме пісенний конкурс уже втретє після 1992 та 2013 років.
  • 28 серпня Україна підтвердила участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", яке відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen. Представника від України оберуть на Національному відборі.
  • 30 серпня розпочався Національний відбір на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".
Євробачення
Україна
музика
Читайте також:
Чорне море
8 листопада, 2023 середа
Росія ракетою Х-31П вдарила по іноземному цивільному судну в Чорному морі. Є загиблий та поранені
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
8 листопада, 2023 середа
Основний ключ для євроінтеграції України - історичне примирення України та Польщі, - міжнародний оглядач Брайлян
Україна ЄС
8 листопада, 2023 середа
Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.67
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
9 листопада
12:27
Оновлено
обстрілял Херсонщини
Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона: загинув чоловік, є постраждалі
12:22
Вадим Гутцайт
Рада звільнила міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта
12:12
Ексклюзив
Діти, евакуація
Під обстрілами залишаються діти: у Нацполіції розповіли про перебіг четвертої хвилі примусової евакуації на Донеччині
12:08
OPINION
Олексій Петров
Закон про мову, це як Закон про ПДР
11:50
граната
Загибель помічника Залужного: офіцеру, який подарував гранати Частякову, повідомили про підозру
11:47
вимкнення електроенергії
Унаслідок обстрілів пошкоджено ЛЕП у чотирьох областях України: ситуація в енергосистемі станом на 9 листопада
11:33
застосунок Дія
У Дії розпочнуть бета-тестування спрощеної подачі заяви на субсидію. Як долучитися
11:26
Олена Зеленська відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці ЮНЕСКО
11:24
Дмитро Кулеба
"Ми не потрапимо в цю пастку": Кулеба відповів на заклики до переговорів з Росією
11:11
Верховна Рада
Рада підтримала в другому читанні розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки
11:08
Іван Рябчій
Французи трактують Україну як продовження РФ, – очільник Українського інституту у Франції
11:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що насправді означає "втома від війни" Заходу і де ділися бійці групи Вагнера. Акценти світових ЗМІ 9 листопада
11:01
Херсонщина
Окупанти зранку вдарили по Білозерській громаді на Херсонщині: загинула жінка
10:46
новорічна ялинка в Києві
У Києві встановлять головну ялинку України: стало відомо, де та чиїм коштом
10:42
Ексклюзив
Не можна сказати, що ворог не зможе замкнути кільце навколо Авдіївки, - полковник запасу ЗСУ Грабський
10:26
У Києві затримали консулку, яку звинувачують у допомозі нелегалам з країн Азії у виїзді до ЄС
10:11
На фото: республіканець Вівек Рамасвамі виконав пісню Емінема
Кандидат у президенти США від Республіканської партії назвав Зеленського нацистом
10:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 листопада: за скільки можна купити долар та євро в обмінниках
10:07
OPINION
Володимир Цибулько
Де НАБУ?! Ау! Не чує
10:01
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
Ворог активізувався з півночі та півдня від Вугледара, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
09:57
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина звинуватила Єврокомісію в "несправедливому та упередженому" ставленні щодо її членства в ЄС
09:34
Ізраїль танк
ЦАХАЛ захопив основний опорний пункт ХАМАС після 10 годин боїв
09:25
винищувач Eurofighter
Німеччина відправить до Румунії винищувачі, - Reuters
09:06
Військові ЗСУ почали новий курс навчання в Іспанії на ЗРК Hawk
09:00
PR
Модний серіал "Ведмідь" вже на SWEET.TV. Дивіться українською
08:51
безпілотник, дрон
У Курській області РФ заявили про нібито атаку БПЛА по маслоробному комбінату
08:47
Ексклюзив
на фото: Запорізька область
В Оріхові на Запоріжжі залишається близько тисячі людей, вони живуть у підвалах, електрики та газу немає півтора року, - начальник МВА
08:36
Ірина Фаріон
Фаріон заявила, що боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції"
08:14
корабель рф
Росіяни завели ракетоносії в пункти базування, у Чорному морі чергують 3 кораблі
08:08
OPINION
Юрій Касьянов
Виборів не буде: дві сторони однієї медалі
08:06
авіаносець "Шаньдун"
Китайський авіаносець "Шаньдун" увійшов у Тайванську протоку
07:50
Оновлено
розбита російська техніка
Понад тисяча окупантів, 15 танків, 36 артсистем та 26 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні
07:45
Гільдія режисерів США, страйк
Голлівудські актори припиняють страйк після того, як домовилися зі студіями
07:12
книжкова виставка Buch Wien
У Відні відкрилася найбільша книжкова виставка Buch Wien, там обговорять війну РФ проти України
06:46
Держдеп США
США вважають імперативом допомогу Україні та вірять у необхідність підтримки Ізраїлю, - Держдепартамент
06:44
Чехія Україна
Сенат Чехії продовжив терміни навчання українських військових до кінця 2024 року
06:32
Хезбола, Ліван
Терористи "Хезболли" мають російські протикорабельні ракети, якими можуть атакувати кораблі США, - ЗМІ
06:19
Путін та Касим-Жомарт Токаєв
Путін прилетів з візитом до Казахстану
05:59
GM Cruise відкликає 950 безпілотних авто у США через аварію з пішоходом
05:55
Зоря
"Зоря" - "Маккабі": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV