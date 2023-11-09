Євробачення-2024: оголошено лонгліст претендентів на участь в Національному відборі
У четвер, 9 листопада, оголосили лонгліст виконавців Національного відбору на "Євробачення-2024"
Про це повідомляє "Євробачення Україна".
Лонгліст виконавців:
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Зазначається, що наступним етапом Нацвідбору є прослуховування, за результатами якого оберуть не більш ніж 10 фіналістів відбору.
"Серед учасників лонгліста, які не потраплять у список, проведуть онлайн-голосування - учасник, який набере найбільше голосів, теж потрапить у фінал", - додали у повідомленні.
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