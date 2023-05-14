На "Євробаченні-2023" перемогла співачка Loreen зі Швеції. Це її друга перемога на конкурсі
У міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" здобула перемогу шведська виконавиця Loreen
Про це стало відомо у ніч з 13 на 14 травня за підсумками фіналу, що проходив в англійському місті Ліверпуль, повідомляє Еспресо.TV.
Для участі у конкурсі співачка підготувала пісню Tatoo.
Loreen вже представляла Швецію на пісенному конкурсі Євробачення-2012 в Баку, де також здобула перемогу.
Україна, яку представляв гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel, посіла шосту позицію з 243 балами.
Фінальні результати Євробачення-2023
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