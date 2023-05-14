Про це стало відомо у ніч з 13 на 14 травня за підсумками фіналу, що проходив в англійському місті Ліверпуль, повідомляє Еспресо.TV.

Для участі у конкурсі співачка підготувала пісню Tatoo.

Loreen вже представляла Швецію на пісенному конкурсі Євробачення-2012 в Баку, де також здобула перемогу.

Україна, яку представляв гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel, посіла шосту позицію з 243 балами.

Фінальні результати Євробачення-2023