В Україні розпочався Національний відбір на Євробачення-2024

Про це повідомляє Суспільне.

"Стартувало приймання заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2024! Я хочу звернутися до всіх музикантів нашої країни: у вас є майже вісім тижнів, щоб створити власну пісню перемоги. Пісню року, яка представить Україну на глобальній міжнародній арені, порве всі чарти та виборе перше місце на цьогорічному Євробаченні. Я дуже чекаю на ваші пісні, ваш талант і заряд енергії зараз дуже потрібні нашій країні", - закликав музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров з гурту "Pianoбой".

Для участі в Нацвідборі можуть подавати заявки як сольні виконавці, так і колективи, у складі яких не більше шести осіб, яким виповнилося 16 років.

Пісня для участі має тривати не більше трьох хвилин, раніше не опублікуватися, бути авторською та не містити елементів інших творів.

Учасник може подати будь-яку кількість пісень. Також дозволяється подавати демоверсії.

Заявки від артистів приймають на сайті eurovision.ua з 30 серпня по 22 жовтня.

Етапи відбору на Євробачення-2024

Після попереднього відбору буде складений лонглист, який міститиме до 20 виконавців. Після прослуховування, але до 20 листопада оберуть 10 виконавців - фіналістів.

"Цього року фіналістів Нацвідбору обиратиму не тільки я. Поміж учасників лонглиста, на яких мені не вистачить місця в списку фіналістів, - а це мій найбільший біль минулого року, - буде проведене голосування. Глядачі оберуть свого фаворита, який отримає шанс позмагатися за перемогу у фіналі", - підкреслив Шуров.

Серед учасників лонглиста, які не увійдуть до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу. Повний список фіналістів буде оголошений до 29 грудня.

Фінал Нацвідбору пройде у лютому 2024 року у форматі телешоу. Як і раніше, переможця Нацвідбору оберуть за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі виберуть українці шляхом онлайн-голосування.

68-й пісенний конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 відбудеться на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких виступатиме і представник України, пройдуть 7 та 9 травня.