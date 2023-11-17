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Головна Культура Євробачення-2024: оголошено 10 фіналістів Національного відбору

Євробачення-2024: оголошено 10 фіналістів Національного відбору

17 листопада, 2023 п'ятниця
10:56
Культура Євробачення

У п'ятницю, 17 листопада, оголосили десятку виконавців та назви пісень Національного відбору на "Євробачення-2024"

Про це повідомляє "Євробачення Україна".

За перемогу в Нацвідборі змагатимуться:

  • alyona alyona & Jerry Heil,
  • DREVO,
  • INGRET,
  • MÉLOVIN,
  • NAHABA,
  • NAZVA,
  • SKYLERR,
  • YAGODY,
  • YAKTAK,
  • Ziferblat.

"Але це ше не все! Зовсім скоро у вас буде можливість обрати 11-го фіналіста Нацвідбору серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів. Незабаром розповімо деталі, тож stay tuned!" - йдеться у повідомленні.

  • 7 липня стало відомо, що Євробачення-2024 проведуть у шведському Мальме. Це місто прийматиме пісенний конкурс уже втретє після 1992 та 2013 років.
  • 28 серпня Україна підтвердила участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", яке відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen. Представника від України оберуть на Національному відборі.
  • 30 серпня розпочався Національний відбір на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".
  • 9 листопада оголосили лонгліст виконавців Національного відбору на "Євробачення-2024"
Євробачення
Україна
музика
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