Євробачення-2024: оголошено 10 фіналістів Національного відбору

Про це повідомляє "Євробачення Україна".

За перемогу в Нацвідборі змагатимуться:

alyona alyona & Jerry Heil,

DREVO,

INGRET,

MÉLOVIN,

NAHABA,

NAZVA,

SKYLERR,

YAGODY,

YAKTAK,

Ziferblat.

"Але це ше не все! Зовсім скоро у вас буде можливість обрати 11-го фіналіста Нацвідбору серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів. Незабаром розповімо деталі, тож stay tuned!" - йдеться у повідомленні.