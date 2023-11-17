Євробачення-2024: оголошено 10 фіналістів Національного відбору
У п'ятницю, 17 листопада, оголосили десятку виконавців та назви пісень Національного відбору на "Євробачення-2024"
Про це повідомляє "Євробачення Україна".
За перемогу в Нацвідборі змагатимуться:
- alyona alyona & Jerry Heil,
- DREVO,
- INGRET,
- MÉLOVIN,
- NAHABA,
- NAZVA,
- SKYLERR,
- YAGODY,
- YAKTAK,
- Ziferblat.
"Але це ше не все! Зовсім скоро у вас буде можливість обрати 11-го фіналіста Нацвідбору серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів. Незабаром розповімо деталі, тож stay tuned!" - йдеться у повідомленні.
- 7 липня стало відомо, що Євробачення-2024 проведуть у шведському Мальме. Це місто прийматиме пісенний конкурс уже втретє після 1992 та 2013 років.
- 28 серпня Україна підтвердила участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", яке відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen. Представника від України оберуть на Національному відборі.
- 30 серпня розпочався Національний відбір на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".
- 9 листопада оголосили лонгліст виконавців Національного відбору на "Євробачення-2024"
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