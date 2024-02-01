Український Нацвідбір уперше транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі Євробачення

Про це повідомили в Instagram Євробачення.

3 лютого відбудеться фінал національного відбору на пісенний конкурс. Тоді ж українці голосуванням у "Дії" та професійне журі визначить переможця, який представлятиме Україну на цьогорічному Євробаченні в Мальме.

Уперше за українським Нацвідбором спостерігатимуть глядачі з інших країн. Фінал відбору транслюватиме Європейська мовна спілка на офіційному каналі Євробачення.

"Цієї суботи, о 17:00 (за центральноєвропейським часом, - ред.), на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу "Євробачення" стартує український фінал Нацвідбору 2024 з англомовними коментарями. Ви не захочете пропустити це!", - написали організатори Євробачення.

Україномовна трансляція національного відбору відбуватиметься на телеканалі "Суспільне Культура", сайті "Суспільне Культура", на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна", на сайті Євробачення в Україні, у застосунку "Дія" і розпочнеться о 18:00.

Євробачення-2024: усе, що відомо на цей момент

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали – 7 та 9 травня.

Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.

Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.