Україна оголосила ведучих Нацвідбору "Євробачення-2024"
Ведучими Національного відбору на "Євробачення-2024" стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний голос "Євробачення в Україні" Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак
Про це пише "Євробачення Україна".
Зазначається, що з лютого у фіналі Нацвідбору ведучі працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в конкретних зонах.
Бекстейдж та передшоу Нацвідбору на "Євробачення-2024" вестиме ведуча Анна Тульєва.
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68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
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28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.
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Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.
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