Україна оголосила ведучих Нацвідбору "Євробачення-2024"

Про це пише "Євробачення Україна".

Зазначається, що з лютого у фіналі Нацвідбору ведучі працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в конкретних зонах.

Бекстейдж та передшоу Нацвідбору на "Євробачення-2024" вестиме ведуча Анна Тульєва.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.