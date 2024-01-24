Більше 10 тис. моряків на порталі "Дія" отримали кваліфікаційні документи, - Федоров

Про це повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що за 5 місяців роботи такого сервісу ним скористалися більше 10 тис. моряків, які отримали понад 11 300 кваліфікаційних документів.

Міністр зауважив, що процес дипломування моряків був одним із найкорумпованішим в Україні.

"Реєстр документів контролювали треті особи, а організатори схеми заробляли на цьому до $150 млн на рік. Пʼять місяців тому на порталі Дія запустили послуги для моряків і повністю перезавантажили сферу", - написав Федоров.

Урядовець наголосив, що зараз розробляються нові послуги для моряків. Зокрема, на порталі "Дія" через декілька місяців можна буде замовити Послужну книжку моряка зі зручним способом оплати та доставки.

"Морякам більше не треба платити хабарі. Кілька кліків у Дії - документи готові”, - резюмував Федоров.