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Тестування послуг у Дії для моряків завершене. Як скористатися

23 серпня, 2023 середа
18:23
Технології

Бета-тестування послуг з дипломування через портал Дія для моряків завершене, технічні процеси відпрацювали з 250 учасниками

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За результатами тестування видано 46 кваліфікаційних документів, понад 200 моряків записалися на кваліфікаційний іспит (CES 6.0).

Для моряків через портал Дія доступні дві ключові послуги:

  • присвоєння або підтвердження звання/кваліфікації;
  • запис на кваліфікаційний іспит (CES 6.0) для подальшого отримання кваліфікаційних документів.

Весь процес від подачі заяви до отримання рішення Державної кваліфікаційної комісії, яке моряк отримує в Дії та на електрону пошту, займає не більше 5 днів. 

Після цього представник Адміністрації судноплавства ставить підпис, а моряк автоматично отримує електронний зразок такого документа в особистому кабінеті на порталі Дія.

Оригінал документа моряк забирає в Адміністрації судноплавства або особисто, або через свого представника. У разі відмови у видачі документа так само через портал Дія можливо швидко подати апеляційну скаргу.

Для того, щоб скористатися послугами, достатньо зареєструватися на порталі Дія та за допомогою електронного підпису обрати необхідний сервіс і подати заяву.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Александр Кубраков заявив, що у рамках реформи дипломування моряків повністю змінився формат отримання послуг. Тепер моряк з будь-якої точки світу може швидко та без контакту з посадовцями отримати необхідні для роботи документи, а державний сервіс захищає від отримання підроблених документів, та корупційних схем.

"Пів року боротьби з тими, хто багато років звик заробляти мільйони на українських моряках. Більше не буде складних та непрозорих процесів подачі, видачі, сторонніх посередників. Все буде максимально прозоро та просто, відповідно до міжнародних вимог та стандартів", - прокоментував Кубраков.

Подані моряком документи обробляють співробітники Адміністрації судноплавства, де кожен крок співробітника фіксується, а аудиторський слід неможливо знищити.

Попередні результати впровадження реформи

Раніше, 4 серпня, пресс служба порталу Дія проінформувала, що послуга вперше пройшла перевірку на практиці. Вахтовий механік подав заявку на порталі Дія, пройшов перевірку й отримав сповіщення про готовність документів. Електронна копія документа відобразилася в особистому кабінеті, а оригінал очікує на повернення власника з рейсу.

8 серпня Мінцифри повідомило, що бета-тестування послуги запису на проходження кваліфікаційного тесту CES 6.0 для моряків завершене, а послуга вже доступна на порталі "Дія".


 

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