На порталі "Дія" з'явилася можливість зареєструватися на іспит для моряків CES 6.0
Зареєструватися на іспит для моряків CES 6.0 можна онлайн на порталі "Дія". Закінчилося бета-тестування послуги
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Кваліфікаційний іспит - подія, через яку проходить кожен моряк. Його необхідно складати як для старту карʼєри, так і для отримання нового звання. Раніше, щоб записати на іспит, треба було звертатися в територіальний центр Адміністрації судноплавства. В Україні таких центрів лише 4, тож процес займав купу часу. Дія спростила це до кількох кліків", - йдеться в заяві.
Повідомляється, тепер можна отримати запрошення онлайн не виходячи з дому. Запис на проходження тесту CES 6.0 вже доступний на порталі "Дія".
Після отримання запрошення іспит необідно буде скласти в Києві, Одесі або Варшаві, на вибір.
"Не зупиняємося та тестуємо інші послуги з дипломування моряків. Змінюємо систему, щоб корупційні схеми залишилися лише в спогадах", - підкреслюють у Мінцифрі.
- У червні на порталі "Дія" розпочали бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця, не потрібно буде ходити до державних органів.
- Крім цього, з 21 червня у Дії з'явилась послуга автоматичного закриття ФОПу - відтепер не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, все можна зробити прямо на порталі.
- 2 серпня у сервісі державних послуг онлайн "Дія" повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг щодо зміни місця проживання.
- Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про розширення державної програми іпотечного кредитування "єОселя" для більшої кількості українців. Подати заявку можна у Дії.
- 4 серпня стало відомо, що моряки в Україні зможуть отримувати кваліфікацію онлайн. Електронна копія документа з'являтиметься в особистому кабінеті, а оригінал можна буде отримати після рейсу.
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