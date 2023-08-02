Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, тепер для зміни місця проживання не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Українцям достатньо зробити декілька кліків у Дії й статус у реєстрі змінюється автоматично.

Зазначається, що послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Для того, щоб змінити місце проживання дитини, людина має бути повнолітньою та отримати дозвіл другого з батьків.

Послугу розробили спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Федоров додав, що Дія співпрацює з Міністерством оборони України для відновлення цією послуги для чоловіків призовного віку. Згодом відбудеться і таке оновлення.