У Дії повернули та вдосконалили послугу зміни місця проживання
У середу, 2 серпня, у сервісі державних послуг онлайн "Дія" повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг щодо зміни місця проживання
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, тепер для зміни місця проживання не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Українцям достатньо зробити декілька кліків у Дії й статус у реєстрі змінюється автоматично.
Зазначається, що послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Для того, щоб змінити місце проживання дитини, людина має бути повнолітньою та отримати дозвіл другого з батьків.
Послугу розробили спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
Федоров додав, що Дія співпрацює з Міністерством оборони України для відновлення цією послуги для чоловіків призовного віку. Згодом відбудеться і таке оновлення.
- Також у червні на порталі "Дія" розпочали бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця, не потрібно буде ходити до державних органів.
- Крім цього, з 21 червня у Дії з'явилась послуга автоматичного закриття ФОПу - відтепер не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, все можна зробити прямо на порталі.
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