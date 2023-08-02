Про це написав у Телеграм.

Федоров зазначив, що вже на першому етапі кредити через Дію за кошти підприємства "Українська фінансова житлова компанія" отримали захисники України, а також науковці, педагоги й лікарі.

Зараз держава забезпечить кредитами під 7% річних також:

ветеранів війни та членів їхніх сімей;

учасників бойових дій;

людей, які отримали інвалідність внаслідок війни;

родини загиблих ветеранів та воїнів;

внутрішньо переміщених осіб;

громадян України без власного житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для однієї людини та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

Міністр цифрової трансформації додав, що на цьому етапі фінансового ресурсу вистачить, аби забезпечити житлом близько 5 000 українських сімей. Укрфінжитло та Уряд працюють, щоб розширити обсяги фінансування єОселі.

Подати заявку на відповідну послугу можна у Дії у кілька кліків. Далі відправити її можна в один, кілька або відразу всі банки-партнери єОселі, щоб отримати найкращі умови кредитування.

"Створюємо найзручніші сервіси, щоб українці могли отримати житло за вигідними умовами. А головне - жити й працювати в Україні", - наголосив Федоров.