Дія повідомила про першу онлайн-кваліфікацію моряка
Моряки в Україні зможуть отримувати кваліфікацію онлайн. Електронна копія документа з'являтиметься в особистому кабінеті, а оригінал можна буде отримати після рейсу
Про це інформує пресслужба.
"Корупційні схеми йдуть на дно. Маємо успішний кейс цифровізації послуг для моряків", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що послугу вже перевірили на практиці. Вахтовий механік подав заявку на порталі Дія, пройшов перевірку й отримав сповіщення про готовність документів. Електронна копія документа відображається в особистому кабінеті, а оригінал очікує на повернення власника з рейсу.
За даними пресслужби, моряки змушені були давати хабарі до 5 тисяч доларів за кваліфікацію. Реєстри контролювалися приватними компаніями, а корупціонери заробляли до 150 мільйонів доларів на рік. Моряки зможуть самостійно подавати документи онлайн без посередників.
"Зараз послуга на останніх етапах перед запуском. Після бета-тестування відкриємо сервіс для всіх моряків", - додають у відомстві.
- У червні на порталі "Дія" розпочали бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця, не потрібно буде ходити до державних органів.
- Крім цього, з 21 червня у Дії з'явилась послуга автоматичного закриття ФОПу - відтепер не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, все можна зробити прямо на порталі.
- 2 серпня у сервісі державних послуг онлайн "Дія" повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг щодо зміни місця проживання.
- Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про розширення державної програми іпотечного кредитування "єОселя" для більшої кількості українців. Подати заявку можна у Дії.
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