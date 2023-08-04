Дія повідомила про першу онлайн-кваліфікацію моряка

Про це інформує пресслужба.

"Корупційні схеми йдуть на дно. Маємо успішний кейс цифровізації послуг для моряків", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що послугу вже перевірили на практиці. Вахтовий механік подав заявку на порталі Дія, пройшов перевірку й отримав сповіщення про готовність документів. Електронна копія документа відображається в особистому кабінеті, а оригінал очікує на повернення власника з рейсу.

За даними пресслужби, моряки змушені були давати хабарі до 5 тисяч доларів за кваліфікацію. Реєстри контролювалися приватними компаніями, а корупціонери заробляли до 150 мільйонів доларів на рік. Моряки зможуть самостійно подавати документи онлайн без посередників.

"Зараз послуга на останніх етапах перед запуском. Після бета-тестування відкриємо сервіс для всіх моряків", - додають у відомстві.