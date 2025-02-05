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OPINION

Про хибність тези "Все ж було добре, якби не цей клятий Путін"

Олексій Панич
5 лютого, 2025 середа
14:38
Погляд

Читаю у чергового американського автора, що після 1991 року Росія "втратила" свою імперію, а під проводом Путіна "обурилася" на це і вирішила собі цю імперію "повернути"

Зміст

Звісно, що це брехня і перекручення фактів. Звісно, що насправді 1991 року Російська імперія не розпалася, а вже вдруге "недорозпалася"

Але американцям було так зручно, що розпад цієї імперії не пішов далі, що вони переконали себе й багато кого у світі, ніби після 1991 року Російська Федерація, бодай на певний час, уже цілком припинила бути імперією.

"Все ж було добре, якби не цей клятий Путін".

При цьому американці зараз бажають бачити татар, башкирів, чеченців та інші народи виключно у складі РФ — абсолютно так само, як вони влітку 1991 року бажали бачити українців виключно у складі СРСР.

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Тому цей брехливий погляд на РФ у кордонах 1991 року як "ні разу не імперію" (хіба що на рівні "фантомних болів") навіть провідні та загалом найрозумніші американські автори поширюють з маніакальною впертістю. Це не те, що є; це те, що вони воліють бачити, ігноруючи все, що цьому погляду суперечить.

Оце і є справжня "політична воля" - і американських інтелектуалів, і американського політикуму. І над тим, щоби вона змінилася, багато кому доведеться ще працювати й працювати. Зокрема й нам.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
США
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