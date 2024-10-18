Ядерна зброя в Україні: Захід слід лякати
Єдине, що бодай теоретично може змусити Захід активніше допомагати Україні, — це страх
На розмови про українську ядерну бомбу скажу одне: єдине, що бодай теоретично може змусити Захід активніше допомагати Україні, — це страх, що в іншому разі буде ще гірше.
Тому Захід потрібно лякати. Не вигадками, а реальними сценаріями "що буде, якщо".
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Наприклад, щодо угоди "НАТО в обмін на території": чи захоче Захід мати справу з сотнями тисяч українців, які мають бойовий досвід, уже не ведуть активних бойових дій проти Росії й при цьому переконані, що Захід у черговий раз зрадив Україну?
Ну, от і натяки на українську A-bomb вкладаються в ту саму логіку.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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