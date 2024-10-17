Або в України буде ядерна зброя, або ми повинні вступити в НАТО: Зеленський розповів про аргументи, які навів Трампу щодо членства в Альянсі
Президент Володимир Зеленський розповів, що під час спілкування із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом наголосив на важливості вступу України до НАТО, згадавши про відмову Києва від ядерної зброї та як домовленості Будапештського меморандуму "не спрацювали"
Про це український лідер розповів на брифінгу у Брюсселі.
"Я можу вам навести приклад моєї розмови щодо НАТО. Я говорив про це з Трампом. Я наводив приклад Будапештського меморандуму, це зрозумілий приклад", - сказав Зеленський.
За його словами, він нагадав ексочільнику Білого дому, що документ підписали зокрема Штати й РФ, однак у підсумку майже всі порушили домовленість, а сам меморандум не спрацював.
"Умовою для України було віддати ядерну зброю, а за це підписанти гарантували Україні суверенітет в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності. Всі ці домовленості не спрацювали. … І виходить так, який у нас вихід: або в України буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс", - сказав президент.
Зеленський підкреслив, що Київ "не знає більше дієвих альянсів", окрім НАТО, тому Україна обирає його.
Як зазначив український президент, Трамп зауважив, що аргументи України щодо вступу в Північноатлантичний альянс є справедливими.
Водночас Зеленський наголосив: запрошення України стати членом НАТО не є порушенням "червоних ліній", а превентивним кроком до розширення агресії за межі держави.
27 вересня у Нью-Йорку пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа.
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