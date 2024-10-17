Або в України буде ядерна зброя, або ми повинні вступити в НАТО: Зеленський розповів про аргументи, які навів Трампу щодо членства в Альянсі

Про це український лідер розповів на брифінгу у Брюсселі.

"Я можу вам навести приклад моєї розмови щодо НАТО. Я говорив про це з Трампом. Я наводив приклад Будапештського меморандуму, це зрозумілий приклад", - сказав Зеленський.

За його словами, він нагадав ексочільнику Білого дому, що документ підписали зокрема Штати й РФ, однак у підсумку майже всі порушили домовленість, а сам меморандум не спрацював.

"Умовою для України було віддати ядерну зброю, а за це підписанти гарантували Україні суверенітет в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності. Всі ці домовленості не спрацювали. … І виходить так, який у нас вихід: або в України буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Київ "не знає більше дієвих альянсів", окрім НАТО, тому Україна обирає його.



Як зазначив український президент, Трамп зауважив, що аргументи України щодо вступу в Північноатлантичний альянс є справедливими.

Водночас Зеленський наголосив: запрошення України стати членом НАТО не є порушенням "червоних ліній", а превентивним кроком до розширення агресії за межі держави.

27 вересня у Нью-Йорку пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа.





