У Нью-Йорку стартувала зустріч Зеленського і Трампа
У пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку стартувала зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа
Про це повідомляє "Голос Америки".
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського стартувала приблизно о 10:00 за місцевим часом. Раніше повідомлялось, що вони зустрінуться у Trump Tower у Нью-Йорку.
Задля зустрічі з Трампом президент України продовжив свій візит у США на ще один день.
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- Напередодні у Трампа говорили, що він не зустрінеться з Володимиром Зеленським під час його візиту до Штатів.
- 26 вересня Дональд Трамп розкритикував візит президента України до США. Проте згодом все ж заявив, що у пʼятницю, 27 вересня, зустрінеться з Володимиром Зеленським.
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