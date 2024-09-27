У Нью-Йорку стартувала зустріч Зеленського і Трампа

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського стартувала приблизно о 10:00 за місцевим часом. Раніше повідомлялось, що вони зустрінуться у Trump Tower у Нью-Йорку.

Задля зустрічі з Трампом президент України продовжив свій візит у США на ще один день.

Новина доповнюватиметься...