"Людина, яка не хоче домовлятися": Трамп розкритикував візит Зеленського до США

Про це Трамп заявив під час виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні, передає Суспільне.

"Ми продовжуємо давати мільйони доларів людині, яка відмовляється домовлятися, Зеленському. Щоразу, коли він приїжджав до нашої країни, він їхав з 60 мільярдами доларів", - заявив Трамп.

За його словами, Володимир Зеленський "висловлює невеликі неприємні наклепи на адресу вашого улюбленого президента", маючи на увазі себе.