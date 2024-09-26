"Людина, яка не хоче домовлятися": Трамп розкритикував візит Зеленського до США
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів
Про це Трамп заявив під час виступу на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні, передає Суспільне.
"Ми продовжуємо давати мільйони доларів людині, яка відмовляється домовлятися, Зеленському. Щоразу, коли він приїжджав до нашої країни, він їхав з 60 мільярдами доларів", - заявив Трамп.
За його словами, Володимир Зеленський "висловлює невеликі неприємні наклепи на адресу вашого улюбленого президента", маючи на увазі себе.
- Напередодні у Трампа заявили, що він не зустрінеться з Володимиром Зеленським під час його візиту до Штатів.
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