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У Трампа не планують його зустріч із Зеленським, - AP

Дар'я Куркіна
25 вересня, 2024 середа
14:18
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп не зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Штатів

Зміст

Про це повідомив чиновник із передвиборчої кампанії Трампа Associated Press.

За словами співрозмовника, у кандидата в президенти від республіканців не заплановано зустрічі з Зеленським.

У матеріалі додають, що в ході свого візиту до Сполучених Штатів Америки український лідер планує зустрітися з чинним главою Білого дому Джо Байденом, а також кандидаткою в президенти від демократів Камалою Гарріс у Вашингтоні.

Візит Зеленського до США

  • Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де бере участь у Генасамблеї ООН. Раніше в Нью-Йорку він зустрівся з низкою лідерів країн, зокрема з прем'єрами Японії, Індії та президентом Парагваю.
  • Також повідомлялось, що Байден під час зустрічі в четвер із Зеленським обговорять стан війни й останні події на полі бою, а також підтримку України з боку США та її захист від російської агресії.
  • Речник Зеленського Никифоров заявляв, що президент під час візиту до США матиме дві зустрічі з американським лідером Джо Байденом.
Теги:
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Світ про Україну
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