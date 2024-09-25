У Трампа не планують його зустріч із Зеленським, - AP

Про це повідомив чиновник із передвиборчої кампанії Трампа Associated Press.

За словами співрозмовника, у кандидата в президенти від республіканців не заплановано зустрічі з Зеленським.

У матеріалі додають, що в ході свого візиту до Сполучених Штатів Америки український лідер планує зустрітися з чинним главою Білого дому Джо Байденом, а також кандидаткою в президенти від демократів Камалою Гарріс у Вашингтоні.

Візит Зеленського до США