У Трампа не планують його зустріч із Зеленським, - AP
Кандидат у президенти США Дональд Трамп не зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Штатів
Про це повідомив чиновник із передвиборчої кампанії Трампа Associated Press.
За словами співрозмовника, у кандидата в президенти від республіканців не заплановано зустрічі з Зеленським.
У матеріалі додають, що в ході свого візиту до Сполучених Штатів Америки український лідер планує зустрітися з чинним главою Білого дому Джо Байденом, а також кандидаткою в президенти від демократів Камалою Гарріс у Вашингтоні.
Візит Зеленського до США
- Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де бере участь у Генасамблеї ООН. Раніше в Нью-Йорку він зустрівся з низкою лідерів країн, зокрема з прем'єрами Японії, Індії та президентом Парагваю.
- Також повідомлялось, що Байден під час зустрічі в четвер із Зеленським обговорять стан війни й останні події на полі бою, а також підтримку України з боку США та її захист від російської агресії.
- Речник Зеленського Никифоров заявляв, що президент під час візиту до США матиме дві зустрічі з американським лідером Джо Байденом.
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