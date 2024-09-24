Байден очікує почути від Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці, – речниця Білого дому

Про це сказала журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає "Голос Америки".

"Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання – підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним, – сказала Жан-П'єр. – Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій.

Карін Жан-П'єр зауважила, що впродовж двох останніх місяців допомога США Україні зосереджувалася на зміцненні протиповітряної оборони й захисті української енергетичної мережі від російських обстрілів. Тепер, додала речниця Білого дому, Байден очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.