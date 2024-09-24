Байден очікує почути від Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці, – речниця Білого дому
Президент США Джо Байден під час зустрічі у четвер з президентом України Володимиром Зеленським обговорять стан війни й останні події на полі бою, а також підтримку України з боку США та її захист від російської агресії
Про це сказала журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає "Голос Америки".
"Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання – підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним, – сказала Жан-П'єр. – Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій.
Карін Жан-П'єр зауважила, що впродовж двох останніх місяців допомога США Україні зосереджувалася на зміцненні протиповітряної оборони й захисті української енергетичної мережі від російських обстрілів. Тепер, додала речниця Білого дому, Байден очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.
- Під час виступу на 79-й сесії Генасамблеї ООН у вівторок, 24 вересня, Джо Байден заявив, що підтримка України та її перемога у війні забезпечить довготривалий мир у всьому світі
- Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де бере участь у Генасамблеї ООН. Раніше у Нью-Йорку він зустрівся з низкою лідерів країн, зокрема, з прем'єрами Японії, Індії та президентом Парагваю.
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