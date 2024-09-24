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Наша мета - завершення війни та збереження незалежності України, - Байден

Віталій Бесараб
24 вересня, 2024 вiвторок
17:45
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що підтримка України та її перемога у війні забезпечить довготривалий мир у всьому світі

Зміст

Про це він заявив під час виступу на 79-й сесії Генасамблеї ООН.

"Кожен з вас зробив обіцянку відповідно до статуту ООН щодо того, щоб відстоювати мир та боротись проти агресії. Ми зараз говоримо в контексті російської агресії проти України. Віцепрезидент Камала Гарріс і я розуміли, що це за агресивна війна, та як ми мали допомагати Україні. Ми надавали Україні різну допомогу. Наші партнери та союзники по НАТО у складі понад 50 країн разом скоординували свої зусилля, щоб допомогти Україні. Найважливіше в цьому те, що український народ піднявся на боротьбу проти агресії. Сьогодні ми маємо спільну мету для того, щоб ця війна звершилась, а Україна не втратила свою незалежність. Також ми підкреслюємо, що НАТО стало ще сильнішим й здобуло двох нових членів", - зауважив Байден.

Президент США ще раз наголосив, що перемога України у війні забезпечить довготривалий та справедливий мир.

"Світ має зробити вибір. Підтримка України важлива. Ми маємо робити все можливе, щоб агресія не повторилась. Тому ми мусимо бути солідарними з Україною. Це потрібно для того, щоб Україна своєю перемогою у цій війні забезпечила довготривалий та справедливий мир", - додав він.

Теги:
Україна
ООН
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
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