Наша мета - завершення війни та збереження незалежності України, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що підтримка України та її перемога у війні забезпечить довготривалий мир у всьому світі
Про це він заявив під час виступу на 79-й сесії Генасамблеї ООН.
"Кожен з вас зробив обіцянку відповідно до статуту ООН щодо того, щоб відстоювати мир та боротись проти агресії. Ми зараз говоримо в контексті російської агресії проти України. Віцепрезидент Камала Гарріс і я розуміли, що це за агресивна війна, та як ми мали допомагати Україні. Ми надавали Україні різну допомогу. Наші партнери та союзники по НАТО у складі понад 50 країн разом скоординували свої зусилля, щоб допомогти Україні. Найважливіше в цьому те, що український народ піднявся на боротьбу проти агресії. Сьогодні ми маємо спільну мету для того, щоб ця війна звершилась, а Україна не втратила свою незалежність. Також ми підкреслюємо, що НАТО стало ще сильнішим й здобуло двох нових членів", - зауважив Байден.
Президент США ще раз наголосив, що перемога України у війні забезпечить довготривалий та справедливий мир.
"Світ має зробити вибір. Підтримка України важлива. Ми маємо робити все можливе, щоб агресія не повторилась. Тому ми мусимо бути солідарними з Україною. Це потрібно для того, щоб Україна своєю перемогою у цій війні забезпечила довготривалий та справедливий мир", - додав він.
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