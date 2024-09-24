Зеленський зустрівся з прем'єром Японії Кішідою: про що говорили

Про це повідомили Telegram-канал Володимира Зеленського та Офіс президента.

Співрозмовники обговорили стан української енергетики на тлі атак РФ і співпрацю з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму отримання $50 млрд коштом заморожених російських активів.

"Відновлення нашої енергетики після російських обстрілів та підготовка до зими – завдання, над якими зараз активно працюємо. Разом із прем'єр-міністром Фуміо Кішідою обговорили ситуацію в енергетиці", - написав Зеленський.

Президент також подякував Кішіді за новий пакет енергетичної допомоги, який готує Японія, та за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ, зокрема за фінансову та гуманітарну допомогу на понад 12 млрд євро і за підтримку санкцій проти Росії.

Крім того, Зеленський відзначив очільника уряду Японії орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

"Ця нагорода не тільки від мене – від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення", – сказав Зеленський.