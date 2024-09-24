Зеленський зустрівся з прем'єром Японії Кішідою: про що говорили
Президент Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку (США) під час Генеральної Асамблеї ООН із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою
Про це повідомили Telegram-канал Володимира Зеленського та Офіс президента.
Співрозмовники обговорили стан української енергетики на тлі атак РФ і співпрацю з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму отримання $50 млрд коштом заморожених російських активів.
"Відновлення нашої енергетики після російських обстрілів та підготовка до зими – завдання, над якими зараз активно працюємо. Разом із прем'єр-міністром Фуміо Кішідою обговорили ситуацію в енергетиці", - написав Зеленський.
Президент також подякував Кішіді за новий пакет енергетичної допомоги, який готує Японія, та за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ, зокрема за фінансову та гуманітарну допомогу на понад 12 млрд євро і за підтримку санкцій проти Росії.
Крім того, Зеленський відзначив очільника уряду Японії орденом Ярослава Мудрого І ступеня.
"Ця нагорода не тільки від мене – від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення", – сказав Зеленський.
- У червні 2024 року Японія запровадила санкції проти китайських компаній, що підтримують війну РФ проти України, та послабила візові вимоги для українців.
- У липні стало відомо, що Японія передасть Україні $3,3 млрд від заморожених російських активів.
- Наприкінці липня в Україну прибув міністр освіти та науки Японії Масахіто Моріяма, а в серпні - японський міністр юстиції Рюдзі Коїдзумі. Пізніше у серпні українське Мінекономіки повідомило, що Японія відкриє в Україні торгове представництво.
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