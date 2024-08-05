В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі
У понеділок, 5 серпня, до Києва з візитом прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі. З українськими колегами він планує обговорити можливості подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції
Про це повідомило посольство Японії в Україні.
"5 серпня міністр юстиції Японії Коїдзумі прибув до України. Під час візиту він планує провести низку зустрічей із колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції", - йдеться у повідомленні.
Згодом разом із генеральним прокурором України Андрієм Костіним японський міністр відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі та координаційний центр підтримки потерпілих і свідків, де опікуються жертвами та свідками війни.
Пізніше Коїдзумі також навідався до Центрального будинку культури в Ірпені, який був серйозно пошкоджений російськими обстрілами в перші дні повномасштабної війни.
Голова мін'юсту Японії поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України та віддав шану героям війни.
- Нещодавно, 29 липня, з візитом до української столиці прибув також міністр освіти, культури, спорту та науки Японії Масахіто Моріяма. Зокрема, він відвідав міста Київської області Ірпінь та Бучу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.55
- EUR Купівля 44.56Продаж 45.41
- Актуальне
- Важливе