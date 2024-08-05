В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

"5 серпня міністр юстиції Японії Коїдзумі прибув до України. Під час візиту він планує провести низку зустрічей із колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції", - йдеться у повідомленні.

Згодом разом із генеральним прокурором України Андрієм Костіним японський міністр відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі та координаційний центр підтримки потерпілих і свідків, де опікуються жертвами та свідками війни.

Пізніше Коїдзумі також навідався до Центрального будинку культури в Ірпені, який був серйозно пошкоджений російськими обстрілами в перші дні повномасштабної війни.

Голова мін'юсту Японії поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України та віддав шану героям війни.