До Києва прибув міністр освіти та науки Японії Масахіто Моріяма
У понеділок, 29 липня, з візитом до української столиці прибув міністр освіти, культури, спорту та науки Японії Масахіто Моріяма
Про це повідомило посольство Японії в Україні.
Фото: www.facebook.com/embassyofjapaninukraine
Зазначається, що під час свого візиту він планує провести низку зустрічей з українськими колегами.
Представники Японії та України мають обговорити спільні проєкти та можливості подальшої співпраці в культурній та освітній сферах.
- Нещодавно в Японії досягнули остаточного узгодження щодо передачі Україні 3,3 мільярда доларів із заморожених російських активів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.47
- EUR Купівля 44.4Продаж 45.16
- Актуальне
- Важливе