До Києва прибув міністр освіти та науки Японії Масахіто Моріяма

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

Фото: www.facebook.com/embassyofjapaninukraine

Зазначається, що під час свого візиту він планує провести низку зустрічей з українськими колегами.

Представники Японії та України мають обговорити спільні проєкти та можливості подальшої співпраці в культурній та освітній сферах.