Японія запровадила санкції проти китайських компаній, які підтримують війну РФ проти України

Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву МЗС Японії.

Вказано, що у санкційному списку опинилася, зокрема, гонконзька компанія Asia Pacific Links Ltd, яка постачала мікрочипи для російських безпілотників, і китайська Yilufa Electronics Limited.

Також під санкції потрапили фірми з Індії, Казахстану та Узбекистану.

"Це перший випадок, коли Японія запровадила санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні", - повідомили в міністерстві закордонних справ Японії.