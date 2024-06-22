Японія запровадила санкції проти китайських компаній, які підтримують війну РФ проти України
Японія в межах нового блоку санкцій запровадила торговельні обмеження проти китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України
Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву МЗС Японії.
Вказано, що у санкційному списку опинилася, зокрема, гонконзька компанія Asia Pacific Links Ltd, яка постачала мікрочипи для російських безпілотників, і китайська Yilufa Electronics Limited.
Також під санкції потрапили фірми з Індії, Казахстану та Узбекистану.
"Це перший випадок, коли Японія запровадила санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні", - повідомили в міністерстві закордонних справ Японії.
- 24 травня уряди Японії та Південної Кореї заявили про запровадження санкцій проти російських фізичних осіб та організацій за постачання зброї з Північної Кореї.
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