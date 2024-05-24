Японія запровадила санкції проти російських організацій за постачання зброї з КНДР

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Японії.

У повідомленні наголосили, що уряд Японії рішуче засудив закупівлю Росією зброї у Північної Кореї, оскільки це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї.

Крім цього там наголосили, що це може призвести до подальшого погіршення ситуації в Україні.

Натомість санкції стосуються однієї фізичної особи та дев'яти юридичних осіб з Росії, а також двох компаній з Кіпру - IBEX Shipping та Azia Shipping. Вони передбачають заморожування активів підприємств у разі їх виявлення.