Японія запровадила санкції проти російських організацій за постачання зброї з КНДР
Уряд Японії заявив про запровадження санкції проти однієї фізичної особи та дев'яти юридичних осіб з Росі за постачання зброї з Північної Кореї
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Японії.
У повідомленні наголосили, що уряд Японії рішуче засудив закупівлю Росією зброї у Північної Кореї, оскільки це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї.
Крім цього там наголосили, що це може призвести до подальшого погіршення ситуації в Україні.
Натомість санкції стосуються однієї фізичної особи та дев'яти юридичних осіб з Росії, а також двох компаній з Кіпру - IBEX Shipping та Azia Shipping. Вони передбачають заморожування активів підприємств у разі їх виявлення.
- 17 травня Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти російських та північнокорейських компаній, які намагаються обійти обмеження ООН й торгувати між собою нафтою і зброєю.
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