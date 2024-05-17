Британія оголосила новий пакет санкцій проти компаній РФ і КНДР

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначено, що під санкції потрапили дві компанії РФ і одна КНДР: "Східна стивідорна компанія" - російський постачальник вантажних послуг, "Паливно-бункерна компанія" (надавала дозвіл працювати в порту Восточний суднам, які беруть участь у транспортуванні нафти до Північної Кореї) та її директор Олексій Михайлович Воротніков.

Також Британія запровадила санкції проти компанії КНДР Paekyangsan Shipping Co Ltd, що транспортує нафтопродукти між Росією та Північною Кореєю.