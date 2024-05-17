Британія оголосила новий пакет санкцій проти компаній РФ і КНДР
Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти російських та північнокорейских компаній, які намагаються обійти обмеження ООН й торгувати між собою нафтою і зброєю
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Зазначено, що під санкції потрапили дві компанії РФ і одна КНДР: "Східна стивідорна компанія" - російський постачальник вантажних послуг, "Паливно-бункерна компанія" (надавала дозвіл працювати в порту Восточний суднам, які беруть участь у транспортуванні нафти до Північної Кореї) та її директор Олексій Михайлович Воротніков.
Також Британія запровадила санкції проти компанії КНДР Paekyangsan Shipping Co Ltd, що транспортує нафтопродукти між Росією та Північною Кореєю.
- 12 квітня міністерство фінансів США в координації з Великою Британією ввело санкції на доходи, які Росія отримує від експорту алюмінію, міді та нікелю.
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