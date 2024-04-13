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Війна з Росією: хроніка
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США та Британія ввели ембарго на алюміній, мідь та нікель з Росії

13 квітня, 2024 субота
00:28
Війна з Росією санкції проти РФ

12 квітня міністерство фінансів США в координації з Великою Британією ввело санкції на доходи, які Росія отримує від експорту алюмінію, міді та нікелю

Про це повідомляє мінфін США.

"Нові санкції забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежують використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів", - зазначено у повідомленні.

Вони підтверджують заяви лідерів G7 щодо скорочення доходів Росії від металів.

"Наші нові заборони на ключові метали, узгоджені з нашими партнерами у Сполученому Королівстві, продовжать націлюватися на доходи, які Росія може заробити, щоб продовжувати свою жорстоку війну проти України", — заявила міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

Міністр фінансів Сполученого Королівства Джеремі Хант заявив, що позбавити Путіна спроможності вести незаконну війну в Україні краще, якщо разом із нашими союзниками:

"Завдяки лідерству Британії в цій сфері наші рішучі дії зі США щодо спільної заборони російських металів на двох найбільших біржах не дозволять Кремлю спрямувати більше грошей у свою військову машину".

Зазначається, що санкції поширюються на метали, виготовлені після 13 квітня.

В результаті сьогоднішніх колективних дій двом ключовим світовим біржам, Лондонській біржі металів (LME) і Чиказькій товарній біржі (CME), буде заборонено приймати новий алюміній, мідь і нікель російського виробництва.

В повідомленні уряду Британії зазначено, що біржі металів відіграють центральну роль у сприянні торгівлі промисловими металами по всьому світу. Лондонська і Чиказька біржі мають склади по всьому світу. Разом вони є двома найбільшими у світі біржами металів і встановлюють глобальні базові ціни для торгівлі недорогоцінними металами.

"Метали є найбільшим експортним товаром Росії після енергоносіїв, хоча їх вартість знижується після вторгнення Росії в Україну. У 2022 році вони становили 25 мільярдів доларів, впавши до 15 мільярдів доларів у 2023 році через зусилля G7 та союзників згорнути ринок. Сьогоднішні дії ще більше обмежать здатність Росії заробляти гроші на її експорті металів, що скорочується, завдаючи ще одного удару фінансуванню Путіним його незаконної війни в Україні", - пише уряд Великої Британії.

  • 10 березня минулого року Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі.
  • У лютому 2024 року європейські виробники алюмінію за підтримки чотирьох країн Євросоюзу вимагали від ЄС запровадити ембарго на імпорт металу з Росії.

Теги:
санкції проти Росії
США
Велика Британiя
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