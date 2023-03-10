Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі
Канада в п’ятницю, 10 березня, оголосила про заборону імпорту російської сталі та алюмінію в межах режиму санкцій за повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Про це повідомили на сайті уряду Канади.
Відтепер до Канади заборонено імпорт усіх російських алюмінієвих виробів: необроблений алюміній, алюмінієві листи та готові вироби, включаючи контейнери та інші предмети домашнього вжитку з алюмінію. Також під заборону потрапляє вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану (вуглецеву) сталь, напівфабрикати й готові вироби.
Як зазначили в уряді Канади, заборона має на меті ще більше позбавить Росії можливості отримати доходи для фінансування війни проти України.
"Україна може і повинна виграти цю війну. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб припинити або обмежити доходи, які використовуються для фінансування незаконного та варварського вторгнення Путіна в Україну. Канада та наші партнери вже ввели санкції проти російського Центрального банку та обмежили ціни на російську нафту та газ. І тепер ми гарантуємо, що Путін не зможе заплатити за свою війну, продаючи алюміній і сталь у Канаді, у координації з діями, вжитими сьогодні Сполученими Штатами", – сказала Христя Фріланд, віцепрем'єр-міністерка і міністерка фінансів Канади.
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