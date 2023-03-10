Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі

Про це повідомили на сайті уряду Канади.

Відтепер до Канади заборонено імпорт усіх російських алюмінієвих виробів: необроблений алюміній, алюмінієві листи та готові вироби, включаючи контейнери та інші предмети домашнього вжитку з алюмінію. Також під заборону потрапляє вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану (вуглецеву) сталь, напівфабрикати й готові вироби.

Як зазначили в уряді Канади, заборона має на меті ще більше позбавить Росії можливості отримати доходи для фінансування війни проти України.

"Україна може і повинна виграти цю війну. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб припинити або обмежити доходи, які використовуються для фінансування незаконного та варварського вторгнення Путіна в Україну. Канада та наші партнери вже ввели санкції проти російського Центрального банку та обмежили ціни на російську нафту та газ. І тепер ми гарантуємо, що Путін не зможе заплатити за свою війну, продаючи алюміній і сталь у Канаді, у координації з діями, вжитими сьогодні Сполученими Штатами", – сказала Христя Фріланд, віцепрем'єр-міністерка і міністерка фінансів Канади.