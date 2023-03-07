Про непохитну підтримку Києва у боротьбі з російською агресією йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії.

Джастін Трюдо й Урсула фон дер Ляєн підтвердили свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

Зокрема, вони засудили порушення Росією Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права – від нападів на цивільну інфраструктуру до примусової депортації українських дітей і катувань військовополонених. І погодилися з необхідністю забезпечити відповідальність за скоєні воєнні злочини. Очільниця Єврокомісії та глава канадського уряду наголосили, що підтримують міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення винуватих до відповідальності, зокрема розслідування прокурора Міжнародного кримінального суду та слідчої комісії, створеної Радою ООН з прав людини.

Щодо військової підтримки України, то лідери погодилися з важливістю навчання Сил безпеки України у рамках Місії військової допомоги ЄС та тренувальної місії Канади (UNIFIER), окремо згадавши про тісну співпрацю між країнами НАТО та ЄС у контексті надання підтримки Києву.

Окрім того, під час зустрічі прем’єр-міністр Трюдо оголосив, що компонент інженерної підготовки місії буде продовжено до жовтня 2023 року, а також зауважив, що тепер збройні сили Канади (CAF) забезпечуватимуть підвищення кваліфікації бойових медиків з України.

Ще один напрям підтримки України, про який згадали фон дер Ляєн і Трюдо у спільній заяві, – надання енергетичного обладнання. Зокрема, уряд Канади невдовзі передасть Україні сім трансформаторів через хаб Євросоюзу. Євросоюз також продовжує мобілізацію стратегічних запасів генераторів і трансформаторів для України.

Також лідери наголосили на намірі подальшої співпраці з партнерами G7 та іншими у плані посилення ти координації щодо санкцій проти РФ.

У заяві згадали і про участь у відновленні України та допомогу в розмінуванні території країни.

"Усвідомлюючи важливість протимінної діяльності для відновлення та реконструкції України, Канада приєднується до ЄС і виділяє додаткові 3 мільйони доларів США на підтримку ініціативи з розмінування в Україні, доповнюючи понад 32 мільйони доларів, які Канада вже надає на підтримку протимінної діяльності", – зазначено в заяві.

Крім того, Канада привітала рішення ЄС у червні 2022 року надати Україні статус країни-кандидата, що відкриває шлях для вступу до ЄС і слугує ключовим рушієм для просування програми реформ в Україні.