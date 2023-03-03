Серед основних тем – підтримка України й санкції проти РФ: Урсула фон дер Ляєн відвідає США та Канаду

Про це повідомляє Білий дім.

"Лідери розглянуть тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Європейським Союзом для підтримки України, яка захищає свій суверенітет і демократію, та обговорять, як збільшити ціну агресії для Росії. Також вони обговорять координацію між США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою шляхом інвестування в чисті технології на основі безпечних ланцюжків поставок", – зазначено в повідомленні.

Окрім того, серед тем до обговорення зазначено виклики міжнародній безпеці, "включно зі спільною роботою США та ЄС для подолання викликів, створених Китаєм".

Як зазначено на сайті Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн наступного тижня здійснить візит до Канади та США, щоб обговорити трансатлантичні відносини, торгівлю, стратегічне галузеве партнерство та співпрацю на підтримку України.

Трансатлантичний візит розпочнеться в канадській Оттаві, куди очільниця Єврокомісії прибуде 6 березня ввечері. У рамках візиту заплановано відвідини бази канадських збройних сил у Кінгстоні, зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, виступ Урсули фон дер Ляєн у канадському парламенті, зустріч з бізнес-спільнотою, включно з європейським бізнесом, присутнім у Канаді, та з генерал-губернатором Канади Мері Саймон.

Увечері 8 березня Урсула фон дер Ляєн вирушить до Вашингтона, де 10 березня зустрінеться з президентом Байденом у Білому домі.