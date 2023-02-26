Китай готується до візиту двох високопосадовців ЄС

Про це поінформували в Reuters.

За словами дипломата, Китай уже розпочав підготовку до візиту двох європейських високопосадовців: очікується, що Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель відвідають Китай у першій половині 2023 року.

В інтерв’ю Фу Конг заявив, що гнів ЄС на Китай через Україну був "дуже ірраціональним" і що Китай хоче, аби "це питання" не вплинуло на розвиток зв’язків з Союзом.