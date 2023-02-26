Китай готується до візиту двох високопосадовців ЄС
Посол Китаю в ЄС Фу Конг заявив, що незабаром високопосадовці ЄС – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель можуть відвідати КНР
Про це поінформували в Reuters.
За словами дипломата, Китай уже розпочав підготовку до візиту двох європейських високопосадовців: очікується, що Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель відвідають Китай у першій половині 2023 року.
В інтерв’ю Фу Конг заявив, що гнів ЄС на Китай через Україну був "дуже ірраціональним" і що Китай хоче, аби "це питання" не вплинуло на розвиток зв’язків з Союзом.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
- У Білому домі оперативно відреагували на "мирний план" зазначивши, що можуть зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету. Президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм "мирний план", припустивши, що його реалізація піде на користь лише Москві.
- Також на план відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив про бажання зустрітись із Сі Цзіньпінем.
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