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Зеленський: я планую зустрітись із Сі Цзіньпінем

24 лютого, 2023 п'ятниця
19:48
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани зустрітись із Сі Цзіньпінем

Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Передусім я планую зустрітися з Сі Цзіньпінем, це буде на користь нашим країнам та світовій безпеці. У нас з Китаєм великий товарообіг, питання не тільки у війні, питання в тому, що ми країни, які зацікавлені в збереженні економічних відносин... Китай поважає територіальну цілісність, а отже, має зробити все, щоб РФ пішла з нашої території. Тому що в цьому і є повага до суверенітету та територіальної цілісності", - заявив президент України Володимир Зеленський.

  • 21 лютого стало відомо, що Сі Цзіньпін планує відвідати Москву в найближчі місяці. 
  • 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. В офіційній заяві Китай не підтримав Україну, а закликав припинити "односторонні санкції". У документі називають війну "кризою".
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що оприлюднена заява МЗС Китаю стосовно війни - це не "мирний план", а думки країни.
Україна
Китай
Володимир Зеленський
війна з Росією
Сі Цзиньпін
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