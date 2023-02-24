"Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський прокоментував ініціативу Китаю щодо війни з РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що оприлюднена заява МЗС Китаю стосовно війни - це не "мирний план", а думки країни
Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Мені здається, що це був не мирний план Китаю, не резолюція і не декларація. Мені здається, що Китай показав свої думки. І я вже казав: те, що Китай почав говорити про Україну, - це дуже непогано. Питання – що йде за словами. Всі щось говорять. Особливо важливо, до чого вони ведуть, який результат для нас. Територіальна цілісність - співпадає. Я вважаю, що там є повага до цілісності. Ядерна безпека - дуже важливо. Це збігається з інтересами світу і нашої держави", - сказав президент України.
Володимир Зеленський також відзначив, що в оприлюдненій заяві МЗС Китаю також є думки, з якими він не згоден.
"Є думки з якими я не погоджуюсь. Весь світ, мені здається, не погоджується. Але це вже щось. Ми повинні це використовувати, і попрацювати з Китаєм. Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - йдеться у заяві президента Зеленського.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. В офіційній заяві Китай не підтримав Україну, а закликав припинити "односторонні санкції". У документі називають війну "кризою".
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