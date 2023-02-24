Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Мені здається, що це був не мирний план Китаю, не резолюція і не декларація. Мені здається, що Китай показав свої думки. І я вже казав: те, що Китай почав говорити про Україну, - це дуже непогано. Питання – що йде за словами. Всі щось говорять. Особливо важливо, до чого вони ведуть, який результат для нас. Територіальна цілісність - співпадає. Я вважаю, що там є повага до цілісності. Ядерна безпека - дуже важливо. Це збігається з інтересами світу і нашої держави", - сказав президент України.

Володимир Зеленський також відзначив, що в оприлюдненій заяві МЗС Китаю також є думки, з якими він не згоден.



"Є думки з якими я не погоджуюсь. Весь світ, мені здається, не погоджується. Але це вже щось. Ми повинні це використовувати, і попрацювати з Китаєм. Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - йдеться у заяві президента Зеленського.