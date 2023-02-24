Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський прокоментував ініціативу Китаю щодо війни з РФ

"Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський прокоментував ініціативу Китаю щодо війни з РФ

24 лютого, 2023 п'ятниця
18:15
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оприлюднена заява МЗС Китаю стосовно війни - це не "мирний план", а думки країни

Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Мені здається, що це був не мирний план Китаю, не резолюція і не декларація. Мені здається, що Китай показав свої думки. І я вже казав: те, що Китай почав говорити про Україну, - це дуже непогано. Питання – що йде за словами. Всі щось говорять. Особливо важливо, до чого вони ведуть, який результат для нас. Територіальна цілісність - співпадає. Я вважаю, що там є повага до цілісності. Ядерна безпека - дуже важливо. Це збігається з інтересами світу і нашої держави", - сказав президент України.

Володимир Зеленський також відзначив, що в оприлюдненій заяві МЗС Китаю також є думки, з якими він не згоден.

"Є думки з якими я не погоджуюсь. Весь світ, мені здається, не погоджується. Але це вже щось. Ми повинні це використовувати, і попрацювати з Китаєм. Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - йдеться у заяві президента Зеленського.

  • 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. В офіційній заяві Китай не підтримав Україну, а закликав припинити "односторонні санкції". У документі називають війну "кризою".
Світ
Україна
Росія
Китай
Володимир Зеленський
Військові новини
Читайте також:
Китай
23 лютого, 2023 четвер
Китай заявив, що надана США Україні зброя контрабандою потрапляє до Європи, українське МЗС відреагувало
Володимир Зеленський
23 лютого, 2023 четвер
Повернення премії у 30 тис. грн військовим: Зеленський відповів на петицію
Джейк Салліван
24 лютого, 2023 п'ятниця
У Байдена відреагували на "мирний план" Китаю щодо війни Росії в Україні: можуть зупинитися на першому пункті
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.24
    Купівля 39.24
    Продаж 39.87
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 41.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 лютого
19:13
Мі-24
Сили оборони знищили російський гелікоптер Мі-24 та безпілотник "Ланцет", - Генштаб
19:12
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Є ризик третьої світової": Зеленський заявив, що робить все, щоб Китай не постачав зброю РФ
19:03
Олексій Резніков
"Заїхали захистити свободу": Резніков і Моравецькій зустріли перші танки Leopard 2, надані Україні
18:54
на фото наслідки влучання ракети на Херсонщині
Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні
18:36
Швеція надасть Україні системи ППО IRIS-T і Hawk, - прем'єр Крістерссон
18:34
Володимир Зеленський
"Держави бояться створювати трибунали": Зеленський розповів про роботу над притягненням РФ до відповідальності
18:33
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Сумнівно": у Німеччині відреагували на "мирний план" Китаю
18:24
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Війна в Україні почала перезавантаження НАТО, - Зеленський
18:06
OPINION
Вадим Денисенко
Очікування позитивних змін — головна емоція українців
18:04
Володимир Зеленський
"У нас є мотивація, друзі, дипломатія": Зеленський назвав бажані терміни перемоги над РФ
17:48
на фото: Джо Байден в Києві
Україна ніколи не буде перемогою Росії, – Байден
17:31
книжки
У 2022 році зріс попит на українські книжки за кордоном: іноземці купили права на понад 230 видань
17:27
Паспорт рф
Окупанти вербують в російську армію жителів Херсонщини, які отримали паспорти РФ, - Центр нацспротиву
17:19
Ексклюзив
Доля Бахмута на 90% вирішуватиметься у боротьбі за південну трасу, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
17:14
Денис Шмигаль
Україна диверсифікувала поставки енергоресурсів і подолала дефіцит у енергосистемі, – Шмигаль
17:06
Imagine Dragons
"Ви - натхнення усього світу": Метт Деймон, Imagine Dragons та понад 30 зірок звернулись до українців
17:04
Перед посольством РФ у Берліні виставили знищений ЗСУ російський танк, Резніков потролив росіян за зухвалість
16:52
Огляд
Мирний-21
Луганськ, Крим і наші котики: що подивитися на вихідних
16:51
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
За тиждень морпіхи знищили 148 росіян, 3 сховища з боєприпасами та спостережний пост
16:48
Укрпошта ввела в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!" до роковин повномасштабного вторгнення РФ
16:32
Малком, Зеніт
Путін надав ексфутболісту "Барселони" російське громадянство
16:32
Оновлено
ракета
В Україні 90% опитаних погодились із необхідністю завдавати ударів по території РФ, – КМІС
16:31
Олаф Шольц
Зеленський очікував на візит Шольца до України в річницю повномасштабного вторгнення РФ, – Bild
16:31
Верховна Рада
Рада передбачила в Держбюджеті-2023 додаткові 5,56 млрд грн для подолання наслідків агресії РФ
16:30
З бюрократією та заборонами: волонтерська робота протягом року великої війни з РФ | Ольга Тесляк в проєкті "Війна і волонтери"
16:25
Ексклюзив
Віктор Чумак
"Серйозніше за відключення SWIFT": колишній військовий прокурор Чумак про призупинення членства РФ у FATF
16:18
Фіорентина, Лука Йович, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати жеребкування 1/8 фіналу
16:16
Петро Порошенко
"Євросолідарність" переконала парламент створити робочу групу, щоб повернути доплати 30 тисяч військовим – Порошенко на Донбасі
16:11
Робота з відновлення електропостачання Херсон
За рік повномасштабного вторгнення РФ загинув 141 енергетик ДТЕК, – виконавчий директор
16:10
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Путін переорієнтовує росіян на тривалу війну
16:04
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган поговорив із Зеленським: заявив про готовність наближати мир "на основі діалогу та припинення вогню"
15:50
Міністерство оборони
Рада ухвалила оприлюднити ціни незбройних закупівель Міноборони з початку масштабної війни
15:49
Молдова
Український народ бореться і за свободу Молдови, – Мая Санду
15:42
OPINION
Олексій Навальний
Бутерброд Навальний та інопланетяни
15:39
Ексклюзив
Перспективи завершення війни
Перспективи завершення війни: ставки глобальних гравців
15:37
FATF
"Суперечить основним принципам організації": FATF призупинила членство Росії
15:23
Губернатор Курської області звинуватив Україну в обстрілі російського села
15:04
Рада ухвалила перші зміни до Держбюджету-2023
15:02
президент Румунії Клаус Йоганніс
Цю битву має виграти Україна, а Росія мусить відповісти за скоєні злочини, - президент Румунії Йоганніс
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV