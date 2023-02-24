У Байдена відреагували на "мирний план" Китаю щодо війни Росії в Україні: можуть зупинитися на першому пункті
В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на так званий мирний план Китаю з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України
Своєю реакцією поділився радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.
"Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй", - зауважив він.
За словами Саллівана, війна в Україні "може закінчитися завтра", якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.
"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападало на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", - зазначив він.
- Раніше Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
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