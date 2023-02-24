Своєю реакцією поділився радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.

"Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй", - зауважив він.

За словами Саллівана, війна в Україні "може закінчитися завтра", якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападало на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", - зазначив він.