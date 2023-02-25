Про це він сказав 25 лютого в інтерв'ю ABC News, цитує CNN.

"Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре? Я не бачив у плані нічого, що вказувало б на те, що є щось, що було б вигідно комусь, окрім Росії, якщо дотримуватися китайського плану", — заявив президента США.

Окрім критики мирного плану, Байден категорично відкинув ідею участь Китаю як посередника у мирних переговорах між РФ та Україною, назвавши це ірраціональним.

"Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна", — сказав Байден.