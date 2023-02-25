Байден відкинув "мирний план" Китаю та виступив проти участі Пекіна у переговорах з РФ
Президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм "мирний план", припустивши, що його реалізація піде на користь лише Москві
Про це він сказав 25 лютого в інтерв'ю ABC News, цитує CNN.
"Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре? Я не бачив у плані нічого, що вказувало б на те, що є щось, що було б вигідно комусь, окрім Росії, якщо дотримуватися китайського плану", — заявив президента США.
Окрім критики мирного плану, Байден категорично відкинув ідею участь Китаю як посередника у мирних переговорах між РФ та Україною, назвавши це ірраціональним.
"Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна", — сказав Байден.
- Нагадаємо, напередодні Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
- У Білому домі оперативно відреагували на "мирний план" зазначивши, що можуть зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету.
- Також на нього відреагував Зеленський, зазначивши, що планує зустрітись із Сі Цзіньпінем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 41.98
- Актуальне
- Важливе