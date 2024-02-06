Виробники алюмінію вимагають у ЄС ембарго на метал з РФ у наступному пакеті санкцій, - Politico
Європейські виробники алюмінію за підтримки чотирьох країн Євросоюзу вимагають від ЄС запровадити ембарго на імпорт металу з Росії в межах нового пакета санкцій проти РФ
Про це повідомляє Politico.
Борючись з високими цінами на енергоносії та дешевою іноземною конкуренцією, європейські виробники алюмінію сподіваються, що санкції проти РФ, яка залишається третім за величиною виробником цього металу у світі, можуть принести певне полегшення.
Тому асоціація виробників алюмінію ЄС закликає Брюссель повністю припинити імпорт з Росії, заявляючи, що виробники вже "прискорили" свою адаптацію до нових умов ринку.
Втім дипломати ЄС заявили Politico, що навряд чи повну заборону на метал запровадять до 24 лютого, оскільки ця пропозиція від Литви, Естонії, Латвії та Польщі, швидше за все, зіткнеться з опозицією з боку таких промислових країн, як Італія, що чинять опір заходам, які можуть призвести до підвищення цін.
Європейські промислові споживачі також виступають проти санкцій щодо алюмінію. Як заявила в грудні група промислових споживачів ЄС FACE, це стало б "своєрідною економічною тактичною ядерною бомбою".
Від імені італійської, німецької та інших промислових галузей Євросоюзу вона зазначила, що "санкції не повинні стати зброєю".
- 10 березня минулого року Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі.
- У середині жовтня 2022 року стало відомо, що США також розглядають повну заборону імпорту російського алюмінію. Проте вже на початку 2023 року йшлося про введення 200% мито, що може фактично припинити імпорт металу з Росії до США. Ембарго Вашингтона набуло чинності з 10 квітня.
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