Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка США планують запровадити 200% мито на російський алюміній, - Bloomberg

США планують запровадити 200% мито на російський алюміній, - Bloomberg

7 лютого, 2023 вiвторок
02:18
Економіка санкції проти рф

Влада США має намір цього тижня ввести 200% мито на російський алюміній, що може фактично припинити імпорт металу з Росії до США

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Американська влада обговорює введення мита вже кілька місяців, але президент США Джо Байден поки що остаточного не погодився на такий захід. Крім того, за словами джерел, у Білому домі побоюються, що через це рішення може постраждати американська промисловість, насамперед аерокосмічна та автомобільна.

Джерела стверджують, що США хочуть запровадити підвищене мито через те, що Росія нібито демпінгує на американському ринку алюмінію.

Як вказує Bloomberg, раніше на Росію припадало 10% загального обсягу імпорту алюмінію в США, зараз — 3%, а введення мита, на думку агентства, "фактично припинить імпорт металу з Росії до США".

Влада США розглядала санкції щодо російського алюмінію ще в лютому 2022 року, але відмовилася від цього заходу.

Видання зазначає, що Росія – другий після Китаю найбільший виробник алюмінію у світі. Російська компанія "Русал" відповідає приблизно за 6% глобального ринку алюмінію.

  • Нагадаємо, у середині жовтня стало відомо, що США розглядають повну заборону імпорту російського алюмінію.
санкції проти Росії
США
Читайте також:
російські танки, окупанти, оркі
6 лютого, 2023 понедiлок
Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів, - Financial Times
обмін полоненими
5 лютого, 2023 неділя
РФ улаштувала провокацію під час обміну військовополоненими 4 лютого, - координатор групи родин полонених військових медиків
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антін Борковський
5 лютого, 2023 неділя
Оточення Путіна вже планує майбутнє Росії без нього, - ексдепутат російської думи Яковенко
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.36
  • EUR
    Купівля 42.42
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 лютого
01:51
Мавзолей Леніна у Москві
У Москві п'яний чоловік хотів викрасти з мавзолею тіло Леніна
01:23
Оновлено
Зеленський, Львів 11.01.23
Зеленського офіційно запросили на саміт ЄС у Брюсселі
00:59
Оновлено
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 2000, поранено більш ніж 13 тисяч людей
00:56
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
"Є всі підстави для позитивного рішення": митрополит Євстратій про перехід ПЦУ на новий календар
00:27
Олексій Данілов
Росія "благає" про переговори, але Україна висуває 4 прості умови, - Данілов
00:15
У Вовчанську через обстріл загорілася поліклініка
2023, понедiлок
6 лютого
23:53
Фейк
"Загибель понад 200 тис. солдатів" і "хімічна зброя в Соледарі": ЦПД оприлюднив добірку російських фейків 6 лютого
23:35
обережно міни
Підлітків, які травмувалися в Ізюмі внаслідок вибуху міни "Пелюстка", виписали з лікарні
22:51
Росіяни за день обстріляли три громади на Сумщині: били з кулеметів, мінометів та артилерії
22:38
Дмитро Кулеба
Модель не принципова, важливо зняти табу й отримати першу ескадрилью літаків, – Кулеба
22:19
Володимир Зеленський
Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу
22:02
на фото: уламки
Керівництву заборонили користуватися гелікоптерами до з'ясування причин авіакатастрофи у Броварах, – Клименко
21:56
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія посилює атаки на сході та стягує війська до Луганська, глава ООН боїться "ширшої" війни, а Олаф Шольц вкрав час в України. Світові ЗМІ про Україну 6 лютого
21:48
Сергій Кислиця
В ООН обговорять порушення прав людини через війну в Україні
21:44
Ексклюзив
Байден в Ізраїлі
Риторика Ізраїлю щодо України змінилась після візиту Байдена, - експерт-міжнародник Семиволос
21:19
світло
На Дніпропетровщині, в Києві й області 7 лютого діятимуть графіки стабілізаційних відключень
21:13
Українські військові прибули у Велику Британію
Українські військові прибули у Британію: опановуватимуть САУ AS90
21:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія розпочала наступ. Важкі бої за Бахмут. Концентрація армії РФ на Лиманському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:47
Денис Шмигаль
В Одесу доправили 82 генератори
20:30
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Матимемо відверту розмову за зачиненими дверима": Кулеба чекає на візит глави МЗС Ізраїлю
20:16
Ексклюзив
У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників
У Сєверодонецьку перебуває приблизно 8 тис. місцевих - там побільшало чужих, - очільник ВЦА Стрюк
20:12
АРМА
АРМА розшукало активи підсанкційних осіб на 1,5 млрд грн та понад 300 об’єктів, що належать їм
20:05
Ексклюзив
Бахмут, Донбас
Під Бахмутом росіяни штурмували позиції на 7 кілометрах фронту, жодну не було здано, - боєць батальйону "Свобода" Кривущенко
20:04
OPINION
Леся Вакулюк
Про "асвабадітєлєй" - давніх і нинішніх
20:03
Ворог завдав 5 ракетних і 12 авіаударів та бив із РСЗВ: загинули мирні жителі, зруйновано оселі
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 348-го дня війни: $7 мільярдів від Норвегії, ліквідовані ворожі ДРГ та активний вступ до "Гвардії наступу"
19:53
Мірча Луческу
Луческу розповів, як землетрус розбудив футболістів "Динамо" у готелі в Туреччині
19:50
Міхеїл Саакашвілі
Суд у Грузії відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров'я
19:27
Олександр Усик
"Медалі РФ - з крові, смерті та сліз": Усик звернувся до президента МОК Баха
19:20
Південна Корея готова взяти участь у довгострокових проєктах щодо відбудови енергосектора України
Південна Корея готова взяти участь у довгострокових проєктах щодо відбудови енергосектора України
18:59
електроенергія
ДТЕК попередив про можливі зміни в графіках відключень на Дніпропетровщині та в Києві
18:56
Ентоні Джошуа
Джошуа офіційно оголосив про повернення на ринг після поразки від Усика
18:49
Верховна Рада
Рада звільнила від мита і ПДВ безпілотники, рації, тепловізори, приціли та низку інших товарів
18:44
Антоніу Гутерреш
Гутерреш про війну в Україні: "Перспективи миру продовжують зменшуватися, а шанси подальшої ескалації — зростати"
18:43
Україна - Англія
Збірна України здивувала вибором суперника для спарингу перед стартом у відборі Євро-2024
18:31
Ексклюзив
Кирило Буданов
Буданов розпочав медійну кампанію з метою отримати місце міністра оборони, - політолог Кулик
18:22
Ігор Клименко
Шмигаль вніс до Ради кандидатуру Клименка на очільника МВС
18:16
Оновлено
Святослав Шевчук
УГКЦ оголосила про перехід на новий календар: подробиці
18:08
OPINION
Ігор Гулик
Як у Росії спробують косплеїти український Майдан
18:01
Ексклюзив
Верховна Рада
Група "За майбутнє" підтримає призначення нових керівників СБУ та МВС, - нардеп Батенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV