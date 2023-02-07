США планують запровадити 200% мито на російський алюміній, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Американська влада обговорює введення мита вже кілька місяців, але президент США Джо Байден поки що остаточного не погодився на такий захід. Крім того, за словами джерел, у Білому домі побоюються, що через це рішення може постраждати американська промисловість, насамперед аерокосмічна та автомобільна.

Джерела стверджують, що США хочуть запровадити підвищене мито через те, що Росія нібито демпінгує на американському ринку алюмінію.

Як вказує Bloomberg, раніше на Росію припадало 10% загального обсягу імпорту алюмінію в США, зараз — 3%, а введення мита, на думку агентства, "фактично припинить імпорт металу з Росії до США".

Влада США розглядала санкції щодо російського алюмінію ще в лютому 2022 року, але відмовилася від цього заходу.

Видання зазначає, що Росія – другий після Китаю найбільший виробник алюмінію у світі. Російська компанія "Русал" відповідає приблизно за 6% глобального ринку алюмінію.