Про це повідомляє Bloomberg.

"Такий крок мав би широкомасштабні наслідки для світового ринку алюмінію, потенційно змусивши споживачів у США та інших країнах поспішно шукати метал на заміну", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до такого "карального" рівня, щоб вони стали еквівалентом заборони, або санкції проти виробника "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски, що виробляє алюміній.

За інформацією видання, щойно з'явилися лише новини про можливу заборону, як світові ціни на алюміній миттєво підскочили. На Лондонській біржі металів він подорожчав на 7,3%, досягнувши найбільшого денного збільшення за майже два тижні.

Відомо, що Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю. Метал має вирішальне значення для більшості галузей важкої промисловості, і тільки у США російські постачання традиційно становлять близько 10% від загального обсягу імпорту алюмінію.

13 жовтня у Bloomberg повідомили, що дохід Росії від експорту нафти скоротився до 15,3 мільярда доларів у вересні, що є найнижчим показником за цей рік, на тлі падіння експорту та цін на нафту. Ця сума на $3,2 млрд, або 17,3% менша, порівняно з попереднім місяцем. За оцінками агентства, падіння експорту сирої нафти на 260 тис. барелів на день сприяло найрізкішому падінню доходів Росії цього року.