У вересні Росія отримала найнижчий цьогоріч дохід від продажу нафти, - Bloomberg

Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Bloomberg.

Ця сума на $3,2 млрд, або 17,3% менша, порівняно з попереднім місяцем. За оцінками агентства, падіння експорту сирої нафти на 260 тис. барелів на день сприяло найрізкішому падінню доходів Росії цього року.

Натомість доходи все ще були вищими, ніж середньомісячний дохід у 2021 році, який становив 14,9 мільярда доларів.

У вересні щоденні потоки сирої нафти та продуктів з Росії до ЄС скоротилися на 390 тис. барелів до 2,6 млн барелів. За даними МЕА, частка європейського ринку в загальному експорті країни впала лише до 35%, порівняно з 50% на початку року.

Ще одним ударом по доходах Росії стало зниження цін на нафту. За даними Міністерства фінансів РФ, у вересні середня ціна на еталонну нафту марки Urals впала на 8,7% порівняно з місяцем раніше до $68,65 за барель.

Нагадаємо, країни G7 планують запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого 2023 року. Про це йдеться також у восьмому пакеті санкцій ЄС. Експерти кажуть, що це може означати потенційне обмеження на рівні близько 60 доларів за барель, оскільки російська нафта марки Urals, яка базується на еталонній марці Brent, продавалася за ціною від 50 до 70 доларів за барель у 2019 році.

США вважають, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель.

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