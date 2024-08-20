Японія відкриє в Україні торгове представництво

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням, відкриття представництва прискорить впровадження японських технологій в Україні та відкриє нові ринки для продукції японських брендів, яка вироблятиметься у нашій країні.

Як зазначив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка, відкриття офісу JETRO в Україні є "стратегічним кроком", який став можливим завдяки продуктивним переговорам з японським урядом. За його словами, це "знаменує собою початок нової ери співпраці" між Японією та Україною.

"Ми прагнемо створити привабливе бізнес-середовище, яке буде залучати японські інвестиції та сприятиме міцному партнерству між українськими та японськими компаніями", - наголосив Качка.

Він додав, що Японія планує надати 188 млн доларів на підтримку проєктів економічного відновлення України. Серед пріоритетів України – енергетика, ЖКГ, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу.